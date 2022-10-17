Федорчук: У Динамо кульгає організація гри

Динамо у матчі 7 туру УПЛ проти Шахтаря підвели проблеми в організації гри.

Про це розповів український тренер Олег Федорчук.

"Наше Класико змусило мене згадати відомий вислів: революційна ситуація складається, коли верхи не можуть, а низи не хочуть. Це я про гру Динамо, в якій все навпаки… Поки досвідчені виконавці киян – Сидорчук, Буяльський і той самий Циганков – дуже інертні та фактично нічого не хочуть, а молодь дуже багато помиляється і, вочевидь, майже нічого не може…

Особливо багато недоліків у діях Сироти, Попова та Забарного. А це центр оборони. Як відомо, без надійної гри центральних захисників у сучасному футболі досягати результату неможливо. У Шахтаря справи з цим набагато краще, що підтвердилося в матчі з Реалом. Загалом очевидно, що у Динамо кульгає організація гри", – заявив Федорчук.