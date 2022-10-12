Литва не пустила російського захисника Пюніка на матч з Жальгірісом

Вторгнення в Україні - ось єдина причина

Литовські прикордонники не пропустили російського захисника Пюніка Міхаїла Ковалєнка на матч Ліги конференцій проти Жальгіріса.

Про це повідомляє ua-football.com.

Вторгнення в Україні - ось єдина причина. З 19 вересня до Литви росіян не пропускають навіть за наявності шенгенської візи; винятки робляться тільки для дипломатів та працівників міжнародних перевезень.

Це вже другий подібний випадок у поточному євросезоні. Раніше поляки не пропустили на матч проти Леха форварда ізраїльського Хапоеля Беєр Шева Магомеда-Шапі Сулейманова.

Нагадаємо російські клуби у поточному розіграші єврокубків участі не беруть; також УЄФА усунула країну-агресора від відбору на наступний чемпіонат Європи.