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Йовичевич виділив перевагу Реала

Сьогодні 18:24 196 0
Ігор Йовичевич проаналізував матч 3-го туру Ліги чемпіонів проти Реала
Йовичевич виділив перевагу Реала
#Йовичевич, #Реал Мадрид, #Шахтар

Джерело - tribuna.com.

Гравці Реала вміють ефективно використовувати свої моменти.

Про це розповів головний тренер Шахтаря Ігор Йовичевич.

"В попередньому матчі проти Реала ми зробили достатньо, щоб перемогти більшість команд, але недостатньо, аби виграти в найкращого клубу світу. Ми багато що робили правильно, залишаючись вірним своєму стилю. Гол Зубкова був забитий після атаки, в якій ми зробили 10 передач поспіль - це дуже складно!

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Реалу не потрібно багато моментів, щоб вирішити долю матчу. Мадридці можуть давати грати, на відміну від інших команд, але клас гравців Реала вирішує в перехідних фазах. Вони хочуть бути ефективними, бо знають, що це смертельно небезпечно для суперника", - сказав Йовичевич.

Початок матчу о 22:00.

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