Головне
У боях за Україну загинув фанат Динамо Яловцов
Вчора 17:34 435
Рейтинг ATP: Крутих зберіг звання першої ракетки України
Вчора 20:56 32094
Динамо - Ренн: онлайн-трансляція
Вчора 19:50 527
Шахтар - Реал: онлайн-трансляція
Вчора 18:41 606
Рейтинг WTA: Калініна та Костюк зберегли позиції
Вчора 11:07 247358
Миколенка треба продати: фани Евертона суперечливо коментують гру українця в матчі з МЮ
Вчора 07:10 18521 1
Аталанта з Маліновським зіграла внічию з Удінезе, Спеція з Коваленком поступилася Монці: результати матчів Серії А
09.10.2022 23:42 767
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
09.10.2022 22:50 2915
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
09.10.2022 22:14 2073
Евертон - Манчестер Юнайтед - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ
09.10.2022 21:00 952
Прямі трансляції

Луческу: Я пережив новий досвід - футбол під час війни

Вчора 22:51 280 0
Тренер Динамо прокоментував переривання матчу УПЛ через повітряну тривогу
Луческу: Я пережив новий досвід - футбол під час війни
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Рух, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Digi24.

Матч Динамо - Рух у межах 6-го туру УПЛ (3:0) було призупинено через повітряну тривогу у Києві.

Цю подію прокоментував головний тренер киян Мірча Луческу.

"Всі повинні були пройти в укриття. Це доволі дивно. Ви йдете з поля, ховаєтесь, сидите і дивитесь один на одного, не знаючи, що відбувається. Гравці дивляться в телефони, спілкуються з батьками чи родичами з інших регіонів України, отримують інформацію про те, що відбувається. Добре, що не було інших наслідків".

  Динамо Київ - Рух 3:0: огляд матчу УПЛ

"В Україні й раніше траплялось, що матчі переривались через сигнал повітряної тривоги, але зі мною таке трапилося вперше. Мені довелося пережити такий досвід: футбол під час війни. Коли ми знову виходимо на поле, ми зобов’язані підписати якісь документи, що ми погоджуємося на відновлення матчу. Я також підписав цей документ", - сказав Луческу.

Нагадаємо, матч Олександрія - Металіст 1925 перенесено.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Крутих зберіг звання першої ракетки України Рейтинг ATP: Крутих зберіг звання першої ракетки України 32094
Роналду забив ювілейний гол у ворота команди Миколенка в матчі АПЛ - ВІДЕО Роналду забив ювілейний гол у ворота команди Миколенка в матчі АПЛ - ВІДЕО 696
Школа Маліновського: Аталанті забили неймовірний гол зі штрафного в Серії А - ВІДЕО Школа Маліновського: Аталанті забили неймовірний гол зі штрафного в Серії А - ВІДЕО 2310
Миколенка треба продати: фани Евертона суперечливо коментують гру українця в матчі з МЮ Миколенка треба продати: фани Евертона суперечливо коментують гру українця в матчі з МЮ 18521 1
Рейтинг WTA: Калініна та Костюк зберегли позиції Рейтинг WTA: Калініна та Костюк зберегли позиції 247358
Клімас: Усик повернувся на передову Клімас: Усик повернувся на передову 870
Рекомендуємо
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 69939 5
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 1664
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 33967 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 257907
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 27382 4
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 14945