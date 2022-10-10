Луческу: Я пережив новий досвід - футбол під час війни

Тренер Динамо прокоментував переривання матчу УПЛ через повітряну тривогу

Джерело - Digi24.

Матч Динамо - Рух у межах 6-го туру УПЛ (3:0) було призупинено через повітряну тривогу у Києві.

Цю подію прокоментував головний тренер киян Мірча Луческу.

"Всі повинні були пройти в укриття. Це доволі дивно. Ви йдете з поля, ховаєтесь, сидите і дивитесь один на одного, не знаючи, що відбувається. Гравці дивляться в телефони, спілкуються з батьками чи родичами з інших регіонів України, отримують інформацію про те, що відбувається. Добре, що не було інших наслідків".

Динамо Київ - Рух 3:0: огляд матчу УПЛ

"В Україні й раніше траплялось, що матчі переривались через сигнал повітряної тривоги, але зі мною таке трапилося вперше. Мені довелося пережити такий досвід: футбол під час війни. Коли ми знову виходимо на поле, ми зобов’язані підписати якісь документи, що ми погоджуємося на відновлення матчу. Я також підписав цей документ", - сказав Луческу.

Нагадаємо, матч Олександрія - Металіст 1925 перенесено.