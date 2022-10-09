Динамо розгромило Рух у 6 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Динамо здобуло розгромну перемогу над Рухом у межах 6-го туру УПЛ.
Матч завершився з рахунком 3:0.
Поєдинок переносився через повітряну тривогу.
Чемпіонат України - УПЛ
6 тур, 9 жовтня
Динамо Київ - Рух 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 43 Буяльський, 2:0 - 60 Буяльський, 3:0 - 80 Тимчик
Динамо: Бойко (Нещерет 54), Вівчаренко, Забарний, Сирота, Тимчик, Сидорчук (Андрієвський 84), Шепелєв, Буяльський, Кабаєв (Гармаш 55), Циганков (Караваєв 84), Бєсєдін (Ванат 78)
Запасні: Нещерет, Попов, Бурда, Парріс, Ванат, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Лонвейк, Дубінчак, Кендзьора
Рух: Довгий (Слюбик 80), Роман, Слюсар, Дідик, Паньків, Лях (Мисик 69), Бойчук (Карабін 80), Соломон (Рунич 80), Сапуга, Таллес (Притула 64), Климчук
Запасні: Герета, Карабін, Притула, Рунич, Мисик, Холод, Слюбик, Федор, Кітела, Підгурський
Жовті картки: Роман 14, Довгий 37, Тимчик 56