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Шевченко: Жодні ракети, обстріли чи атаки не зламають українців

Сьогодні 17:17 196 0
Легенда українського футболу прокоментував обстріли
Шевченко: Жодні ракети, обстріли чи атаки не зламають українців
#Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер збірної України та Дженоа Андрій Шевченко прокоментував масовані обстріли міст України.

Відповідний допис він написав у Інстаграмі.

"80 ракет та 12 дронів-камікадзе випустила сьогодні росія по нашій рідній землі. Київ, Харків, Запоріжжя, Чернігів, Суми, Кривий Ріг, Дніпро... Я зустрів цей обстріл в потязі, який зупинився посеред поля. І ці декілька годин були вічністю. Я хочу сказати одне. Жодні ракети, обстріли чи атаки, не зламають українців. У нас можна відібрати будинки та цілі вулиці, але неможливо забрати гідність, сміливість та прагнення свободи".

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"Ми будемо захищати Україну. Ми будемо співати під обстрілами, як робили це сьогодні кияни в метро. Ми будемо битися, поки не переможемо. У цей дуже важкий день, ми дякуємо кожному із вас, хто розділяє з нами цей шлях".

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"Що б ви не відчули сьогодні: причетність, любов і співчуття до України, або розпач, гнів і лють до наших ворогів - перетворіть ваші емоції на благодійні пожертви. Нехай вони стануть ще одним кроком до нашої спільної перемоги", - написав Шевченко.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

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