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Кривбас: Ви можете загнати нас у бомбосховища, але не злякати

Сьогодні 16:19 130 0
Пресслужба Кривбаса прокоментували масовані обстріли України
Кривбас: Ви можете загнати нас у бомбосховища, але не злякати
#Кривбас

Джерело - Чемпіон.

Гравці Кривбасу були змушені сидіти в бомбосховищі в Кривому Розі через масовані обстрілі з боку росії (терористичної країни).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Сьогоднішній день почався з масованих ракетних атак рашистів по українських містах. Найбільше сьогодні ворог атакує столицю нашої країни. Саме у центрі Києва зараз перебувають двоє співробітників медіавідділу Кривбаса, які залишилися після вчорашнього матчу опрацьовувати матеріали".

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"Нині наші колеги вимушені ховатися в бомбосховищі неподалік епіцентрів вибухів. Саме це робить і перша команда, яка повернулась з Києва ще вночі, а сьогодні вже проводила ранкове тренування у Кривому Розі".

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"Ви можете загнати нас у бомбосховища, але не злякати. Ви можете зупинити тренування, але не зупините наших воїнів. Тримаємось, тільки разом вистоїмо. Віримо в ЗСУ та обов’язково переможемо. Все буде Україна", - йдеться у повідомленні.

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