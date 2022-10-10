Кривбас: Ви можете загнати нас у бомбосховища, але не злякати

Пресслужба Кривбаса прокоментували масовані обстріли України

Джерело - Чемпіон.

Гравці Кривбасу були змушені сидіти в бомбосховищі в Кривому Розі через масовані обстрілі з боку росії (терористичної країни).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Сьогоднішній день почався з масованих ракетних атак рашистів по українських містах. Найбільше сьогодні ворог атакує столицю нашої країни. Саме у центрі Києва зараз перебувають двоє співробітників медіавідділу Кривбаса, які залишилися після вчорашнього матчу опрацьовувати матеріали".

Актуально: Зозуля: Зараз мені не до футболу

"Нині наші колеги вимушені ховатися в бомбосховищі неподалік епіцентрів вибухів. Саме це робить і перша команда, яка повернулась з Києва ще вночі, а сьогодні вже проводила ранкове тренування у Кривому Розі".

Харлан: Ми знали, що ця тварюка буде мстити