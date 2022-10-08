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Бекхем запрошує Роналду в Інтер

Сьогодні 12:25 111 0
Португалець може перебратися до МЛС вже у січні
Бекхем запрошує Роналду в Інтер
#Кріштіану Роналду, #Девід Бекхем

Джерело - Чемпіон.

Власник клубу МЛС Інтер Маямі Девід Бекхем обговорив із Кріштіану Роналду можливий перехід до клубу вже у січні. 

Про це повідомляє інсайдер Педру Алмейда.

Інтер Маямі зараз йде п'ятим у турнірній таблиці східної конференції МЛС. Контракт Роналду з Манчестер Юнайтед діє до літа 2023 року.

37-річний португалець вже активно намагався покинути Манчестер Юнайтед улітку, але тоді не знайшов відповідних варіантів.

Раніше повідомлялося, що Галатасарай працює над трансфером Роналду.

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