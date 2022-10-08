Бекхем запрошує Роналду в Інтер

Джерело - Чемпіон.
Власник клубу МЛС Інтер Маямі Девід Бекхем обговорив із Кріштіану Роналду можливий перехід до клубу вже у січні.
Про це повідомляє інсайдер Педру Алмейда.
Інтер Маямі зараз йде п'ятим у турнірній таблиці східної конференції МЛС. Контракт Роналду з Манчестер Юнайтед діє до літа 2023 року.
EXCL🚨David #Beckham spoke with #Cristiano Ronaldo about the possibility of the Portuguese playing for Inter Miami in January. 🇵🇹🇺🇸 #InterMiami https://t.co/t6rELDSNG4— Pedro Almeida (@pedrogva6) October 7, 2022
37-річний португалець вже активно намагався покинути Манчестер Юнайтед улітку, але тоді не знайшов відповідних варіантів.
Раніше повідомлялося, що Галатасарай працює над трансфером Роналду.