Бекхем запрошує Роналду в Інтер

Власник клубу МЛС Інтер Маямі Девід Бекхем обговорив із Кріштіану Роналду можливий перехід до клубу вже у січні.

Про це повідомляє інсайдер Педру Алмейда.

Інтер Маямі зараз йде п'ятим у турнірній таблиці східної конференції МЛС. Контракт Роналду з Манчестер Юнайтед діє до літа 2023 року.

EXCL🚨David #Beckham spoke with #Cristiano Ronaldo about the possibility of the Portuguese playing for Inter Miami in January. 🇵🇹🇺🇸 #InterMiami https://t.co/t6rELDSNG4