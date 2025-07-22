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Чемпіон Плавання

Федючук здобув срібло на ЄЮОФ-2025

Олександр Булава — 22 липня 2025, 21:07
Федючук здобув срібло на ЄЮОФ-2025

На Європейському юнацькому олімпійському фестивалі 2025 український плавець здобув другу нагороду.

У фіналі на дистанції 200 метрів брасом Костянтин Федючук на останніх метрах упевнено прискорився та фінішував другим із результатом 2:19.28.

Нагадаємо, напередодні Юлія Ісаченко та Ілля Лащ стали срібними призерами у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів серед змішаних пар.

Зазначимо, що ЄЮОФ-2025 триватиме до 26 липня включно. Усього буде розіграний 151 комплект нагород.

Україна представлена у 12 видах спорту: бадмінтоні, баскетболі 3х3, веслувальному слаломі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, кульовій стрільбі, настільному тенісі, тхеквондо, маунтенбайку, шосейних велоперегонах та спортивній гімнастиці.

ЄЮОФ-2025

ЄЮОФ-2025

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