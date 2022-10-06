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Галатасарай працює над трансфером Роналду

Вчора 23:23 183 0
Кріштіану Роналду може змінити клуб
Галатасарай працює над трансфером Роналду
Фото - gettyimages
#Галатасарай, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Галатасарай має намір запросити в команду нападника Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє Fotomac.

Над цією ідеєю керівництво турецького клубу працювало ще влітку, але домовитись з 37-річним португальцем було нереально через його бажання виступати у Лізі чемпіонів. Тепер відзначається, що Галатасарай "кине всі сили" на переговори з форвардом.

За інформацією джерела, представники команди вже контактують з оточенням Роналду щодо переходу в зимове трансферне вікно.

Раніше повідомлялося, що Роналду може покинути Манчестер Юнайтед.

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