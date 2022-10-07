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Гвардіола: Арсенал краще почав сезон, ніж Манчестер Сіті

Сьогодні 20:27 97 0
Жузеп Гвардіола прокоментував старт сезону
Гвардіола: Арсенал краще почав сезон, ніж Манчестер Сіті
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті, #Арсенал Лондон

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола оцінив виступи команди на старті кампанії 2022/23.

Про це розповів сам іспанський фахівець.

"З кожним роком ми були трохи кращими в деяких аспектах, але це всього лише вісім ігор сезону. Важливо те, що в АПЛ та Лізі чемпіонів у цей період ми знаходимося в омріяному становищі. У нас залишилася одна перемога для виходу в плей-оф ЛЧ.

А в АПЛ все у розпалі. Ми не можемо забути одну річ, пані та панове, є одна команда, яка була кращою за нас. Це реальність. Насправді Арсенал краще почав сезон, ніж ми. Ми не очолюємо таблицю", - сказав Гвардіола.

Нагадаємо, Вокер може пропустити чемпіонат світу-2022 через травму.

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