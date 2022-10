Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер переніс операцію в області паху.

Про це повідомляє журналіст Майк Макграт.

Участь 32-річного англійця на ЧС-2022 в Катарі під питанням.

Гравець отримав травму в матчі 9-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (6:3).

Чемпіонат світу-2022 розпочнеться 21 листопада.

Kyle Walker had surgery on a groin injury earlier this week. Doubt for World Cup with England and very sad for him #mcfc More in @TeleFootball