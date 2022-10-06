Зубков: Траоре наснилося, що я заб’ю Реалу

Нападник Шахтаря розповів про поразку від Реалу

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Донецький Шахтар мав моменти навіть у дуже складній грі з Реалом в Лізі чемпіонів (2:1).

Про це розповів нападник "гірників" Олександр Зубков.

"Лассіна Траоре підійшов до мене на обіді й сказав, що мав сон, ніби я заб’ю. Пожартували трохи, а це справдилось. Звісно, забивати на такому стадіоні й такій команді, як Реал, приємно. Однак було б подвійно приємно, якби ми заробили очки".

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"Було складно. Ми всі розуміли, проти кого граємо, - це одна з найкращих, якщо не найкраща команда світу. Розуміли, що десь віддаватимемо їм ініціативу, і план був у тому, щоб зустрічати їх у центрі. Звичайно, 36 ударів по наших воротах говорять самі за себе, проте і в такій важкій грі ми мали моменти".

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