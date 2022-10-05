Марселіно може очолити збірну Іспанії після чемпіонату світу

Контракт Луїсе Енріке розрахований до закінчення ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Новим головним тренером збірної Іспанії може стати Марселіно Гарсія Тораль.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Він є одним з основних кандидатів. Марселіно нещодавно відхилив пропозиції двох клубів, розраховуючи на роботу зі збірною.

Зараз команду очолює Луїс Енріке. Його контракт діє до закінчення чемпіонату світу-2022. Є ймовірність, що він залишить збірну після турніру.