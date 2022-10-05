Марселіно може очолити збірну Іспанії після чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.
Новим головним тренером збірної Іспанії може стати Марселіно Гарсія Тораль.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Він є одним з основних кандидатів. Марселіно нещодавно відхилив пропозиції двох клубів, розраховуючи на роботу зі збірною.
Зараз команду очолює Луїс Енріке. Його контракт діє до закінчення чемпіонату світу-2022. Є ймовірність, що він залишить збірну після турніру.
#LuisEnrique’s contract with #Spain National Team expries in December and he could leave after the World Cup. One of the main target as possible replacement is #Marcelino, who turned down bids from 2 clubs in the last months and is waiting for Spain’s bench. #transfers 🇪🇸— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 5, 2022