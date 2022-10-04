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Баварія побила рекорд безпрограшної серії Реала в груповому етапі Ліги чемпіонів

Сьогодні 22:38 145 0
Баварія здобула 28 перемог та 3 рази зіграла внічию
Баварія побила рекорд безпрограшної серії Реала в груповому етапі Ліги чемпіонів
#Баварія, #Вікторія, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У 3-му турі Ліги чемпіонів Баварія перемогла Вікторію (5:0).

Про це повідомляє Squawka.

Востаннє німецький клуб програвав на груповому етапі турніру ще у 2017 році в матчі проти ПСЖ (0:3).

Після цього Баварія здобула 28 перемог та 3 рази зіграла внічию.

Клуб перевершив рекорд Реала, який не програвав протягом 30 матчів групового раунду.

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