Баварія побила рекорд безпрограшної серії Реала в груповому етапі Ліги чемпіонів

У 3-му турі Ліги чемпіонів Баварія перемогла Вікторію (5:0).

Про це повідомляє Squawka.

Востаннє німецький клуб програвав на груповому етапі турніру ще у 2017 році в матчі проти ПСЖ (0:3).

Після цього Баварія здобула 28 перемог та 3 рази зіграла внічию.

Клуб перевершив рекорд Реала, який не програвав протягом 30 матчів групового раунду.

Bayern have not lost a Champions League group stage game since September 2017:



WWWWWDWWWDWWWWWWWWWWDWWWWWWWWWW



31 unbeaten is a new #UCL record.