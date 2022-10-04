Баварія побила рекорд безпрограшної серії Реала в груповому етапі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У 3-му турі Ліги чемпіонів Баварія перемогла Вікторію (5:0).
Про це повідомляє Squawka.
Востаннє німецький клуб програвав на груповому етапі турніру ще у 2017 році в матчі проти ПСЖ (0:3).
Після цього Баварія здобула 28 перемог та 3 рази зіграла внічию.
Клуб перевершив рекорд Реала, який не програвав протягом 30 матчів групового раунду.
Bayern have not lost a Champions League group stage game since September 2017:— Squawka (@Squawka) October 4, 2022
WWWWWDWWWDWWWWWWWWWWDWWWWWWWWWW
31 unbeaten is a new #UCL record.