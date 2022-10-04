Баварія побила рекорд безпрограшної серії Реала в груповому етапі Ліги чемпіонів

Баварія здобула 28 перемог та 3 рази зіграла внічию

Джерело - Чемпіон.

У 3-му турі Ліги чемпіонів Баварія перемогла Вікторію (5:0).

Про це повідомляє Squawka.

Востаннє німецький клуб програвав на груповому етапі турніру ще у 2017 році в матчі проти ПСЖ (0:3).

Після цього Баварія здобула 28 перемог та 3 рази зіграла внічию.

Клуб перевершив рекорд Реала, який не програвав протягом 30 матчів групового раунду.