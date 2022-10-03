Дубінчак: Динамо поступово вибирається із психологічної ями

Динамо поступово покращує свої результати.

Про це розповів оборонець киян Владислав Дубінчак.

"Можу сказати, що вийшла важка перемога для нас, але ми малими кроками йдемо вперед і набираємо очки. Це зараз важливо для нас у такий момент. Ми були в психологічній ямі, але поступово вибираємось з неї. Сподіваюся, далі буде краще.

Цього місяця у нас дуже щільний графік, ми будемо постійно в автобусі. На літаку літати по території України не можна, тому ми постійно переїжджаємо в автобусі. Це впливає, оскільки буває вдень ти сидиш по 5-7 годин. Важко тренуватись", - відзначив Дубінчак.