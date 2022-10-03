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Дубінчак: Динамо поступово вибирається із психологічної ями

Сьогодні 17:46 184 0
Владислав Дубінчак прокоментував перемогу над Минаєм
Дубінчак: Динамо поступово вибирається із психологічної ями
#Динамо Київ, #Дубінчак, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - profootball.ua.

Динамо поступово покращує свої результати.

Про це розповів оборонець киян Владислав Дубінчак.

"Можу сказати, що вийшла важка перемога для нас, але ми малими кроками йдемо вперед і набираємо очки. Це зараз важливо для нас у такий момент. Ми були в психологічній ямі, але поступово вибираємось з неї. Сподіваюся, далі буде краще.

Цього місяця у нас дуже щільний графік, ми будемо постійно в автобусі. На літаку літати по території України не можна, тому ми постійно переїжджаємо в автобусі. Це впливає, оскільки буває вдень ти сидиш по 5-7 годин. Важко тренуватись", - відзначив Дубінчак.

Нагадаємо, форвард Фенербахче відмовився переходити у Динамо.

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