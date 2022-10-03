Форвард Фенербахче відмовився переходити у Динамо

Джерело - Чемпіон.
Нападник Фенербахче Сердар Дурсун не перейде у Динамо.
Про це повідомляє коментатор Віктор Вацко.
Клуб серйозно працював над запрошенням нового форварда у це трансферне вікно. З 30-річним футболістом уже була домовленість, адже турок мав намір покинути Фенербахче після того, як не потрапив до заявки на єврокубки. Однак Дурсун відмовився переходити у стан киян в останній момент.
У поточному сезоні на рахунку Сердара 2 голи та 2 асисти у 10 матчах сезону, у яких він провів 500 хвилин.
Нагадаємо, Динамо пропонувало 2 млн євро за нападника Сент-Етьєна.