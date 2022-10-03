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Форвард Фенербахче відмовився переходити у Динамо

Сьогодні 16:32 426 0
Форвард в останній момент відмовився переходити у Динамо
Форвард Фенербахче відмовився переходити у Динамо
#Динамо Київ, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

Нападник Фенербахче Сердар Дурсун не перейде у Динамо.

Про це повідомляє коментатор Віктор Вацко.

Клуб серйозно працював над запрошенням нового форварда у це трансферне вікно. З 30-річним футболістом уже була домовленість, адже турок мав намір покинути Фенербахче після того, як не потрапив до заявки на єврокубки. Однак Дурсун відмовився переходити у стан киян в останній момент.

У поточному сезоні на рахунку Сердара 2 голи та 2 асисти у 10 матчах сезону, у яких він провів 500 хвилин.

Нагадаємо, Динамо пропонувало 2 млн євро за нападника Сент-Етьєна.

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