Форвард Фенербахче відмовився переходити у Динамо

Форвард в останній момент відмовився переходити у Динамо

Джерело - Чемпіон.

Нападник Фенербахче Сердар Дурсун не перейде у Динамо.

Про це повідомляє коментатор Віктор Вацко.

Клуб серйозно працював над запрошенням нового форварда у це трансферне вікно. З 30-річним футболістом уже була домовленість, адже турок мав намір покинути Фенербахче після того, як не потрапив до заявки на єврокубки. Однак Дурсун відмовився переходити у стан киян в останній момент.

У поточному сезоні на рахунку Сердара 2 голи та 2 асисти у 10 матчах сезону, у яких він провів 500 хвилин.

Нагадаємо, Динамо пропонувало 2 млн євро за нападника Сент-Етьєна.