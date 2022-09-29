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Тренера збірної Мальти звинуватили в сексуальних домаганнях до гравців

Сьогодні 18:40 267 0
Наставника відсторонили від команди
Тренера збірної Мальти звинуватили в сексуальних домаганнях до гравців
#Мальта

Джерело - Times of India.

Головний тренер збірної Мальти Девіс Манджа тимчасово відсторонений від роботи з командою.

Про це повідомляє Футбольна асоціація Мальти.

Наставника звинуватив гравець у сексуальних домаганнях.

Пізніше ще один гравець заявив, що тренер дозволив собі непристойну поведінку сексуального характеру щодо нього.

Рішення щодо майбутнього тренера Футбольна асоціація буде приймати після розгляду його справи.

Сам спеціаліст відкидає звинувачення.

48-річний спеціаліст тренує збірну Мальти з 2019 року.

Раніше лідер Сельти отримав 4 роки в'язниці у справі про сексуальне домагання.

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