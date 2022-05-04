Лідер Сельти отримав 4 роки в'язниці у справі про сексуальне домагання

Наступні чотири роки він має провести у в'язниці.

Вінгер Сельти Санті Міна був визнаний винним у справі про сексуальне домагання.

Про це повдіомляє AS.

Судовий розгляд справи проти гравця Сельти тривав з березня 2022 року. Офіс прокурора вимагав покарати футболіста вісьмома роками позбавлення волі, звинувачуючи його у зґвалтуванні.

Довести вину Міни у зґвалтуванні під час судових слухань не вдалося. Проте у сексуальному домаганні футболіст "Сельти" був визнаний винним.

Рішенням суду Міна отримав чотири роки в'язниці. Також він має сплатити 50 тисяч євро дівчині за моральну компенсацію і не може до неї наближатися на відстань менш, ніж 500 метрів.

Міна після оголошення вироку заявив, що оскаржуватиме рішення суду.

Нагадаємо, інцидент трапився 16 червня 2017 року. Міна зайшов у фургон свого товариша Давіда Голдара, який був припаркований біля нічного клубу. Всередині були власник транспорту і жінка (вік, прізвище та ім'я не розкриваються), до якої почав чіплятися тоді ще футболіст Валенсії. Міна сказав, що вона йому дуже подобається і повинна "дещо зробити". Жінка категорично відмовила, Санті вийшов, але за кілька хвилин повернувся і силою змусив її до статевого акту.