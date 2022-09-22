Керівництво Атлетіко визначилося з майбутнім Сімеоне

Матрацники впевнені у світлому майбутньому команди при аргентинці.

Атлетіко висловило довіру головному тренеру Дієго Сімеоне, попри невпевнений старт сезону.

Про це повідомляє видання As.

У мадридського клубу дві поразки та нічия у шести матчах цього розіграшу Ла Ліги, забивши десять голів і пропустила шість. Зараз "матрацники" поступаються у вісім очок лідируючому Реалу і на три бали відстають від зони Ліги чемпіонів.

У свою чергу керівництво мадридців не сумнівається у Дієго Сімеоні. Питання про відставку 52-річного аргентинця з посади тренера не порушується. У Сімеоне залишився колишній кредит довіри, як і на старті сезону.

Зазначимо, якщо цей сезон складеться для Атлетіко невдало, то клубу доведеться розглянути можливість призначення нового тренера.

Раніше Реал у мадридському дербі обіграв Атлетіко.