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Керівництво Атлетіко визначилося з майбутнім Сімеоне

Сьогодні 14:38 247 0
Матрацники впевнені у світлому майбутньому команди при аргентинці.
Керівництво Атлетіко визначилося з майбутнім Сімеоне
#Атлетіко Мадрид, #Сімеоне, #Ла-Ліга

Джерело - isport.ua.

Атлетіко висловило довіру головному тренеру Дієго Сімеоне, попри невпевнений старт сезону.

Про це повідомляє видання As.

У мадридського клубу дві поразки та нічия у шести матчах цього розіграшу Ла Ліги, забивши десять голів і пропустила шість. Зараз "матрацники" поступаються у вісім очок лідируючому Реалу і на три бали відстають від зони Ліги чемпіонів.

У свою чергу керівництво мадридців не сумнівається у Дієго Сімеоні. Питання про відставку 52-річного аргентинця з посади тренера не порушується. У Сімеоне залишився колишній кредит довіри, як і на старті сезону.

Зазначимо, якщо цей сезон складеться для Атлетіко невдало, то клубу доведеться розглянути можливість призначення нового тренера.

Раніше Реал у мадридському дербі обіграв Атлетіко.

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