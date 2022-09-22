Індзагі обговорить з Мароттою результати Інтера

Сьогодні, 22 вересня, має відбутися зустріч між Індзагі та Мароттою

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі зустрінеться з генеральним директором клубу Джузеппе Мароттою.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Предметом обговорення стануть причини поганих результатів клубу за останні тижні, сторони намагатимуться знайти рішення для виходу з кризи.

У останньому турі серії А команда програла Удінезе з рахунком 1:3, через що опустилася на 7-е місце турнірної таблиці. В чемпіонаті команда зазнала 3 поразки та 4 рази виграла у перших 7 турах.

У Лізі чемпіонів Інтер поступився Баварії та виграв у чеської Вікторії.

В наступному турі "нерадзуррі" зіграють проти Роми, матч відбудеться у суботу, 1 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Інтер не звільнить Індзагі.