Тренер Спеції виділив прогрес Коваленка

Український півзахисник Спеції Віктор Коваленко постійно вдосконалює свою гру.

Про це розповів головний тренер італійського клубу Лука Готті.

"Коваленко постійно прогресує, постійно вдосконалюється в усіх відношеннях. Мені здається, що він отримує задоволення, що хоче грати з великою старанністю, і для нас це дуже важливий елемент", – сказав Готті.