Тренер Спеції виділив прогрес Коваленка

Джерело - sport.ua.
Український півзахисник Спеції Віктор Коваленко постійно вдосконалює свою гру.
Про це розповів головний тренер італійського клубу Лука Готті.
"Коваленко постійно прогресує, постійно вдосконалюється в усіх відношеннях. Мені здається, що він отримує задоволення, що хоче грати з великою старанністю, і для нас це дуже важливий елемент", – сказав Готті.
Коваленко цього сезону зіграв у шести матчах чемпіонату Італії, але результативними діями поки не відзначився.
Раніше Спеція вдома переграла Сампдорію.