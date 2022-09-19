Головне
Збірна Іспанії перемогла Францію і виграла Євробаскет-2022
Вчора 23:23 608
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Сьогодні 13:05 2535 1
Рейтинг ATP: Алькарас зберіг перше місце
Сьогодні 10:27 29519
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України
Сьогодні 10:11 243356
Реал мінімально переміг Атлетіко в дербі: результати 6 туру Ла-Ліги
Вчора 23:55 960
Наполі переграв Мілан, Аталанта з Маліновським здолала Рому: результати матчів Серії А
Вчора 23:43 2315
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 23:24 19734
Матчі збірної України в Лізі націй транслюватимуть на Ютуб-каналі УАФ
Вчора 23:19 834
Де Дзербі очолив Брайтон
Вчора 22:19 837
Іспанія - Франція - онлайн-трансляція LIVE - фінал Євробаскету-2022
Вчора 21:22 1202
Прямі трансляції

Тренер Спеції виділив прогрес Коваленка

Сьогодні 11:11 195 0
Лука Готті розповів про прогрес українського півзахисника Віктора Коваленка.
Тренер Спеції виділив прогрес Коваленка
#Готті, #Віктор Коваленко, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Спеція

Джерело - sport.ua.

Український півзахисник Спеції Віктор Коваленко постійно вдосконалює свою гру.

Про це розповів головний тренер італійського клубу Лука Готті.

"Коваленко постійно прогресує, постійно вдосконалюється в усіх відношеннях. Мені здається, що він отримує задоволення, що хоче грати з великою старанністю, і для нас це дуже важливий елемент", – сказав Готті.

Коваленко цього сезону зіграв у шести матчах чемпіонату Італії, але результативними діями поки не відзначився.

Раніше Спеція вдома переграла Сампдорію.

Коментарі ()
Популярне зараз
Миколенко – легенда: іноземці у захваті від шляхетного вчинку та гри українця в матчі АПЛ Миколенко – легенда: іноземці у захваті від шляхетного вчинку та гри українця в матчі АПЛ 11603
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 19734
Рейтинг ATP: Алькарас зберіг перше місце Рейтинг ATP: Алькарас зберіг перше місце 29519
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України 243356
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 2535 1
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН Шотландія - Україна: ОНЛАЙН 3891
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 51549 1
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1029
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 25939
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 28030 1
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 21526
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 55412 1