Шотландія - Україна: де дивитися онлайн матч Ліги націй

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в 4 турі Ліги націй в дивізіоні B1 зіграє в гостях проти збірної Шотландії.

Пряма трансляція поєдинку відбудеться в етері телеканалу ICTV, який на період трансляції вийде з сітки мовлення єдиного марафону новин.

Наш сайт проведе текстовий онлайн матчу.

Матч відбудеться 21 вересня на стадіоні Гемпден Парк у Глазго. Початок о 21:45 за київським часом. Нагадаємо, коментуватиме гру Денис Босянок.

Факти про суперників