Левандовський встановив рекорд Ла Ліги XXI століття

Польський нападник є найшвидшим дебютантом

Джерело - Чемпіон.

У матчі п’ятого туру Ла-Ліги нападник Барселони Роберт Левандовський забив гол у ворота Кадіса і встановив рекорд ліги.

Для нього цей гол став шостим у поточному чемпіонаті.

Поляк став найшвидшим гравцем у Прімері в XXI столітті, якому вдалося записати до свого активу шістьма м’ячами. Роберту для цього знадобилося п’ять матчів (377 хвилин).

Раніше цей рекорд належав Андре Сілві, котрий мав феноменальний дебют за Севілью (шість голів в шести матчах).

Відзначимо, що Левандовський наразі лідирує в списку бомбардирів іспанської першості. Йому в спину дихає Яго Аспас, в якого п’ять голів.