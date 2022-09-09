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Джулай: Шахтар Йовічевича нагадував команду Прокопенка

Сьогодні 17:15 245 0
Джулай: Шахтар Йовічевича нагадував команду Прокопенка
#Лейпциг, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у матчі з Лейпцигом (1:4) нагадував донецьку команду зразка Віктора Прокопенка часів дебюту у Лізі чемпіонів.

Про це заявив український коментатор Дмитро Джулай.

"Як мені Шахтар без бразильців? Шахтар нагадав часів Прокопенка, той Шахтар, який вперше вийшов до групового етапу Ліги чемпіонів після матчу зі Славією. Скільки років минуло, а та команда у пам'яті залишається. Зрозуміло, що тут обставини. і не дивно, що перед матчем багато хто розповідав скільки Шахтар має пропустити. 

Важливим для гірників була емоційна складова. Йовічевич після матчу говорив, що ми грали для України. І це не просто слова.

Ідеальний варіант матчу у таких емоційних умовах. Забиваєш гол, пропускаєш і відразу після рикошету знову забиваєш. А потім контратаки", - сказав Джулай.

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