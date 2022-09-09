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Вацко: Шахтар божевільно надійно відіграв в обороні

Сьогодні 16:16 262 0
Український коментатор вражений грою Шахтаря у матчі з Лейпцигом
Вацко: Шахтар божевільно надійно відіграв в обороні
#Лейпциг, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Українського коментатора Віктора Вацка здивувало рішення наставника Шахтаря Ігоря Йовічевича випустити Тейлора у стартовому складі на матч з Лейпцигом (1:4).

Про це заявив сам коментатор.

"Раніше у Шахтаря була своя ідея. Це те, що вирізняло серед переважної більшості українських клубів. Це ставка на латиноамериканських футболістів в атаці, це ставка на видовищний футбол. Тут Шахтар зіграв як яскраво виражений український футбол. Знову, якщо ми говоримо про ідею гри. Йовічевич говорив перед сезоном, що багато варіантів не буде у Лізі чемпіонів. Потрібно надійно грати в обороні. У товариському матчі проти Роми він спробував грати з трьома центральними захисниками. Тобто 5 гравців у захист сідали. Він моделював, він шукав варіанти. Шахтар буде андердогом у Лізі чемпіонів. 

Так, Шахтар забив чотири голи. Чудово, але я спочатку б відзначив оборону донецької команди. Я б відзначив рішення випустити Тейлора у старті. Шахтар божевільно надійно відіграв в обороні", - сказав Вацко.

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