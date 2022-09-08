Визначилися претенденти на звання гравця тижня в ЛЧ

Джерело - Чемпіон.

Визначилися кандидати на звання гравця тижня в 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє УЄФА.

Претенденти на звання найкращого футболіста тижня:

Півзахисник Наполі Пйотр Зелінський, який забив 2 голи та зробив 1 асист в матчі з Ліверпулем (4:1).

Вінгер Баварії Лерой Сане відзначився забитим м’ячем та гольовою проти Інтера (2:0).

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