Визначилися претенденти на звання гравця тижня в ЛЧ

Джерело - Чемпіон.
Визначилися кандидати на звання гравця тижня в 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє УЄФА.
Претенденти на звання найкращого футболіста тижня:
Півзахисник Наполі Пйотр Зелінський, який забив 2 голи та зробив 1 асист в матчі з Ліверпулем (4:1).
Вінгер Баварії Лерой Сане відзначився забитим м’ячем та гольовою проти Інтера (2:0).
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Нападник Барселони Роберт Левандовський оформив хет-трик у ворота Вікторії (5:1).
Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе зробив дубль у матчі з Ювентусом (2:1).
Who you got? 🤔@PlayStationEU | #UCLPOTW | #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 7, 2022