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Левандовський, Мбаппе, Сане та Зелінський претендують на звання гравця тижня в ЛЧ

Сьогодні 14:16 264 0
Визначилися претенденти на звання гравця тижня в ЛЧ
Левандовський, Мбаппе, Сане та Зелінський претендують на звання гравця тижня в ЛЧ
#Роберт Левандовський, #Ліга чемпіонів, #Сане, #УЄФА, #Кіліан Мбаппе, #Пйотр Зелінський

Джерело - Чемпіон.

Визначилися кандидати на звання гравця тижня в 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє УЄФА.

Претенденти на звання найкращого футболіста тижня:

Півзахисник Наполі Пйотр Зелінський, який забив 2 голи та зробив 1 асист в матчі з Ліверпулем (4:1).

Вінгер Баварії Лерой Сане відзначився забитим м’ячем та гольовою проти Інтера (2:0).

  Актуально: Барселона - Вікторія 5:1: огляд матчу Ліги чемпіонів

Нападник Барселони Роберт Левандовський оформив хет-трик у ворота Вікторії (5:1).

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе зробив дубль у матчі з Ювентусом (2:1).

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