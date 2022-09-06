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Хаві: Барселона мріє про перемогу у Лізі чемпіонів

Сьогодні 19:30 169 0
Хаві прокоментував старт Ліги чемпіонів
Хаві: Барселона мріє про перемогу у Лізі чемпіонів
Фото - gettyimages
#Барселона, #Хаві Ернандес

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Барселони Хаві ставить перед своїми підопічними виключно максимальні завдання напередодні старту клубу у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам іспанський фахівець.

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"Ми мріємо про перемогу в Лізі чемпіонів. Якби були інші бажання, я не повернувся б додому. Ми боротимемося. Я хочу перемогти. Взагалі не можу уявити участь у якомусь турнірі без бажання перемогти у ньому.

При цьому ми маємо залишатися скромними. Неправильно говорити, що ми є фаворитами, варто бути обережнішими. В нас важка група. У Лізі чемпіонів щодня стикаєшся з тиском. Але якби я не був готовий до цього, то сидів би вдома із сім'єю. Ми вигравали Лігу чемпіонів п'ять разів. І зараз наші очікування дуже високі", – розповів Хаві.

Барселона у стартовому матчі основного турніру Ліги чемпіонів зустрінеться з чеським клубом Вікторія Пльзень. Гра відбудеться у середу, 7 вересня.

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