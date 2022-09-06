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Ліга чемпіонів, на старт: усе головне напередодні сезону 2022/23

Сьогодні 07:00 Андрій Дунець 218 0
Ліга чемпіонів, на старт: усе головне напередодні сезону 2022/23
#Баварія, #Барселона, #Інтер, #Ліверпуль, #Мілан, #Реал Мадрид, #Челсі, #Шахтар, #Ювентус, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 6 вересня 2022 року, стартує груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА. Перед стартом 68-го сезону головного єврокубка пропонуємо дізнатися про все головне.

Регламент

У груповому етапі Ліги чемпіонів візьме участь 32 клуби із 15 національних асоціацій. Команди розбиті на 8 груп по 4 учасники у кожній. Колективи, що займуть перші 2 місця кожного із квартетів, вийдуть до наступного раунду (1/8 фіналу), 3-ті місця попрямують до Ліги Європи, а 4-ті - припинять участь у європейських міжнародних турнірах поточного сезону.

Клуби в межах кожної із груп грають 6 турів: 2 матчі один із одним (удома й на виїзді). За перемогу нараховується 3 очки, за нічию - 1 очко, за поразку - 0 очок. 

Матчі групового етапу відбудуться 6-7 і 13-14 вересня, 4-5, 11-12 і 25-26 жовтня, 2-3 і 23-24 листопада та 1-2 грудня 2022 року. Вже традиційно буде 2 часових слоти для початку поєдинків - 19:45 та 22:00. Терміни цьогорічного групового раунду скорочені через чемпіонат світу-2022, який відбудеться у Катарі з 20 листопада по 18 грудня.

Серед учасників групового етапу ЛЧ-2022/23 є також і один представник України - донецький Шахтар. Він автоматично кваліфікувався до групи, отримавши статус чемпіона країни. Ще один потенційний учасник від нашої держави - київське Динамо - не змогло подолати кваліфікацію, вилетівши від португальської Бенфіки у раунді плей-оф.

Склад груп

Група А

Місце Команда Ігри Виграші Нічиї Поразки Голи Очки
1  Ліверпуль
2  Наполі
3  Аякс
4  Рейнджерс

Група В

Місце Команда Ігри Виграші Нічиї Поразки Голи Очки
1  Брюгге
2  Баєр Леверкузен
3  Атлетіко
4  Порту

Група C

Місце Команда Ігри Виграші Нічиї Поразки Голи Очки
1  Вікторія Плзень
2  Баварія Мюнхен
3  Інтер
4  Барселона

Група D

Місце Команда Ігри Виграші Нічиї Поразки Голи Очки
1  Тоттенгем
2  Олімпік Марсель
3  Айнтрахт Франкфурт
4  Спортінг Лісабон

Група E

Місце Команда Ігри Виграші Нічиї Поразки Голи Очки
1  Челсі
2  Зальцбург
3  Мілан
4  Динамо Загреб

Група F

Місце Команда Ігри Виграші Нічиї Поразки Голи Очки
1  Реал Мадрид
2  Селтік
3  Шахтар
4  РБ Лейпциг

Група G

Місце Команда Ігри Виграші Нічиї Поразки Голи Очки
1  Манчестер Сіті
2  Боруссія Дортмунд
3  Севілья
4  Копенгаген

Група H

Місце Команда Ігри Виграші Нічиї Поразки Голи Очки
1  ПСЖ
2  Ювентус
3  Бенфіка
4  Маккабі Хайфа

Минулорічний переможець

Лігу чемпіонів-2021/22 виграв Реал Мадрид. Ця перемога стала для іспанського клубу 14-ю в історії - це абсолютний рекорд турніру.

Королівський клуб у плей-оф турніру по черзі здолав ПСЖ, Челсі, Манчестер Сіті, а у фінальному матчі в Парижі обіграв Ліверпуль із рахунком 1:0 завдяки голу Вінісіуса Жуніора. Головний тренер мадридців установив унікальне досягнення, здобувши свій 4-й Кубок чемпіонів (другий із Реалом, а ще два в італійця були з Міланом).

Трофей

Кубок європейських чемпіонів - трофей, який щорічно вручається УЄФА футбольному клубу, що здобув перемогу в турнірі. Згідно із правилом, уведеним у сезоні-1968/69, п'ятиразовому володарю Кубка європейських чемпіонів або команді, що виграє трофей тричі поспіль, дозволялося залишити його в себе назавжди. Так, власний приз мають Реал, Аякс, Баварія, Мілан та Ліверпуль. Однак, за новими правилами, з 2009 року клуб не може залишити в себе трофей навічно.

Нинішній кубок зроблений майстром у 2006 році. Він сягає заввишки 73,5 сантиметрів, має вагу 8,5 кілограмів і є вже шостим.

Сучасний трофей відрізняється від свого попередника дизайном. Старий кубок спочатку був великою срібною амфорою заввишки 60 см із написом французькою мовою "Кубок європейських клубів чемпіонів".

Теперішній трофей є вже п'ятою копією Кубка європейських чемпіонів у його сучасному вигляді. Після того, як у березні 1967 року оригінал отримав Реал, генеральний секретар УЄФА Ганс Банґертер вирішив створити новий приз для найсильнішого клубу Європи, звернувшись у Берні до майстерні Штадельманна. Селтік став першим клубом, який виграв кубок у нинішньому дизайні в 1967 році.

Гімн

Гімн Ліги чемпіонів УЄФА - композиція, яка створена англійським композитором Тоні Бріттеном у 1992 році, коли Кубок європейських чемпіонів було переформатовано на Лігу чемпіонів.

Бріттену доручили створити композицію, яка б нагадувала творчість Георга Фрідріха Генделя - великого німецького композитора. Бріттен адаптував частину твору Генделя "Садок-Священик" із "Коронаційного гімну". В записі гімну взяли участь Королівський філармонічний оркестр та хор Академії Святого Мартіна.

"В композиції лише один запозичений елемент у Генделя - це поступово наростаюча фраза, яка зустрічається на її початку, а решта музики лише моє власне натхнення. Такий стиль народила моя підсвідомість, тобто я не сидів і не думав, що оцей акорд мені подобається, тож треба взяти собі. Звук підкріплюється вокальною лінією, яка не має нічого спільного з Генделем, спільною є лише манера виконання", - розповідає сам Тоні Бріттен.

Офіційний м'яч турніру

Ігровий снаряд виготовлений ​​компанією Adidas.

Дизайн м'яча нагадує про відсутність у космосі світла, а зірки ніби заповнюють темний простір, переломлюючись та перетинаючи у різних вимірах. Це символізує битву за головний трофей серед європейських футбольних клубів.

Фінал

Вирішальний матч Ліги чемпіонів-2022/23 заплановано на 10 червня 2023 року у турецькому Стамбулі на Олімпійському стадіоні Ататюрка. Дана арена повинна була приймати фінал сезону-2019/20, але плани довелося міняти через пандемію коронавірусу.

На цьому ж стадіоні було зіграно легендарний фінальний матч 2005 року між Ліверпулем та Міланом, коли англійський клуб здійснив камбек після перерви, відігравши 3 голи. Пізніше ту зустріч прозвали "Стамбульським дивом".

Де дивитися

Офіційним транслятором Ліги чемпіонів УЄФА і Україні є медіасервіс MEGOGO. Він надає вболівальникам в Україні можливість побачити абсолютно кожен матч основної сітки турніру. 

Найкращі бомбардири в історії ЛЧ (без урахування кваліфікації)

  • 140 голів: Кріштіану Роналду (МЮ, Реал, Ювентус)
  • 125: Ліонель Мессі (Барселона, ПСЖ)
  • 86: Роберт Левандовський (Боруссія Д, Баварія)
  • 86: Карім Бензема (Ліон, Реал)
  • 71: Рауль Гонсалес (Реал, Шальке)
  • 56: Рууд ван Ністелрой (ПСВ, МЮ, Реал)
  • 52: Томас Мюллер (Баварія)
  • 50: Тьєррі Анрі (Монако, Арсенал, Барселона)
  • 48: Златан Ібрагімович (Аякс, Ювентус, Інтер, Барселона, іилан, ПСЖ, МЮ)
  • 48: Андрій Шевченко (Динамо К, Мілан, Челсі)
  • 46: Філіппо Індзагі (Ювентус, Мілан)

Прогноз букмекерів

Найвищі шанси виграти Лігу чемпіонів-2022/23, на думку букмекерів, має англійський Манчестер Сіті. Його шанси оцінюють коефіцієнтом 3.75. Наступними йдуть німецька Баварія (5.00), англійські Ліверпуль (6.00) та Челсі (8.00).

Найменше шансів перед стартом групового етапу віддають австрійському Зальцбургу (321.00) та португальському Спортінгу (301.00).

Цікаві факти

  • цей сезон стане 31-м із моменту перейменування Кубка європейських чемпіонів на Лігу чемпіонів УЄФА;
  • німецький Айнтрахт із Франкфурта потрапив до групового етапу ЛЧ уперше в історії (як переможець Ліги Європи) - це також перший раз, коли в основному раунді турніру бере участь відразу 5 команд із Німеччини; 

  • відразу 5 міст можуть похвалитися, що мають у поточному розіграші по 2 представника від себе - Глазго (Рейнджерс, Селтік), Лісабон (Бенфіка, Спортінг), Лондон (Тоттенгем, Челсі), Мілан (Мілан, Інтер) та Мадрид (Реал, Атлетико);
  • "Великі Вуха" - так часто називають трофей ЛЧ за оригінальний характерний дизайн;
  • найкращий бомбардир в історії турніру, Кріштіану Роналду, цьогоріч, принаймні на груповій стадії, не зможе поповнити свій гольовий доробок, оскільки його поточний клуб (Манчестер Юнайтед) не зміг пробитися до Ліги чемпіонів.

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