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Пятов: Через звірства росії зростає злість і ненависть

Сьогодні 13:38 89 0

Гравці Шахтаря розчулилися під час квітневого спарингу з Олімпіакосом, коли побачили 176 стільців на яких організатори розмістили по одній іграшці, яка символізувала одну вбиту дитину через війну.

Про це розповів воротар "гірників" Андрій Пятов.

"Цей спаринг ми провели десь на початку квітня, через півтора місяця після вторгнення. На трибунах був окремий сектор. На кожному зі 176 стільців організатори розмістили по одній іграшці. Один талісман відповідав одній убитій дитині. Хлопці заревли на полі. Смерть дитини для мене найстрашніше у світі. Через ці звірства серце обливається кров’ю, зростає злість і ненависть", - сказав Пятов.

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