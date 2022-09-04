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Кунде встановив унікальний рекорд Барселони XXI століття

Сьогодні 11:54 116 0
Кунде встановив унікальний рекорд Барселони XXI століття
Фото Getty Images
#Барселона

Джерело - Чемпіон.

Жуль Кунде став першим гравцем, котрий у своєму першому гостьовому поєдинку за Барселону оформив дубль із асиситів. 

Про це повідомляє OptaJose.

Вчора, 3 вересня, Севілья програла Барселоні (0:3). Найбільш результативним гравцем матчу став нещодавній новачок Жуль Кунде. Спочатку він прекрасним кросом знайшов Левандовського, який прийняв м’яч на груди і в падінні пробив повз воротаря, а потім під час стандарту виграв верхову боротьбу та скинув під удар у порожні ворота Еріку Гарсії. Це був дебютний матч для Кунде за Барселону на виїзді. 

Цікаво, що за 133 матчі у складі Севільї Жуль записав до свого активу три результативні передачі. Щоб повторити це досягнення за Барселону в нього є ще 131 поєдинок – йому потрібен всього один асист.

Нагадаємо, що влітку Барселона заплатила за Кунде андалусійцям 50 мільйонів євро, підписавши контракт з гравцем на п’ять років.

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