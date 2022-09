Кунде встановив унікальний рекорд Барселони XXI століття

Жуль Кунде став першим гравцем, котрий у своєму першому гостьовому поєдинку за Барселону оформив дубль із асиситів.

Про це повідомляє OptaJose.

Вчора, 3 вересня, Севілья програла Барселоні (0:3). Найбільш результативним гравцем матчу став нещодавній новачок Жуль Кунде. Спочатку він прекрасним кросом знайшов Левандовського, який прийняв м’яч на груди і в падінні пробив повз воротаря, а потім під час стандарту виграв верхову боротьбу та скинув під удар у порожні ворота Еріку Гарсії. Це був дебютний матч для Кунде за Барселону на виїзді.

2 - Jules Koundé 🇫🇷 has assisted two goals in the same LaLiga match for the first time in his 97 appearances, becoming the first player to assist twice in his first league away game for Barcelona in the 21st century. Stellar. pic.twitter.com/U31d2EqQe3