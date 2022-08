Барселона представила центрального захисника Жюля Кунде, який перейшов із Севільї.

Про це повдіомляє пресслужба іспанського клубу.

Гравець підписав контракт до червня 2027 року з прописаною сумою відступних у розмірі 1 мільярда.

Сума трансферу склала 50 млн євро. Ще 10 млн євро Севілья може отримати у вигляді бонусів.

His first touches in blaugrana 🔥 @jkeey4 pic.twitter.com/SC3xvY1DcS