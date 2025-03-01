Українські шпажистки здобули командну бронзу юніорського чемпіонату Європи

Українські шпажистки вибороли бронзові нагороди бронзу юніорського чемпіонату Європи, який триває в турецькій Анталії.

Про це повідомляє Федерація фехтування України.

Збірну України представляли Софія Головкіна, Вікторія Коротченко, Валерія Моренець-Кубанська та Майя Величко. У непростому поєдинку українки перемогли національну команду Німеччини (45:41) та вперше за 13 років вибороли медаль шаблісток в командних змаганнях на юніорському чемпіонаті Європи.

Востаннє "синьо-жовті" були на п'єдесталі у цьому виді програми в Поречі-2012. Тоді команда у складі Аліна Комащук, Олена Кравацької, Валерії Чудікової та Марина Семенько здобули срібло.

Напередодні 17-річна українка Анна Максименко здобула перемогу у фіналі особистих змагань шпажисток.