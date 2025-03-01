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Українські шпажистки здобули командну бронзу юніорського чемпіонату Європи

Олександр Булава — 1 березня 2025, 12:43
Українські шпажистки здобули командну бронзу юніорського чемпіонату Європи
ФФУ

Українські шпажистки вибороли бронзові нагороди бронзу юніорського чемпіонату Європи, який триває в турецькій Анталії.

Про це повідомляє Федерація фехтування України.

Збірну України представляли Софія Головкіна, Вікторія Коротченко, Валерія Моренець-Кубанська та Майя Величко. У непростому поєдинку українки перемогли національну команду Німеччини (45:41) та вперше за 13 років вибороли медаль шаблісток в командних змаганнях на юніорському чемпіонаті Європи.

Востаннє "синьо-жовті" були на п'єдесталі у цьому виді програми в Поречі-2012. Тоді команда у складі Аліна Комащук, Олена Кравацької, Валерії Чудікової та Марина Семенько здобули срібло.

Напередодні 17-річна українка Анна Максименко здобула перемогу у фіналі особистих змагань шпажисток.

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