Суркіс: Я у казино Монако не був 4 роки

Президента Динамо Ігоря Суркіса не зачепило розслідування Української правди про Батальйон Монако.

Про це заявив сам функціонер.

"Чи зачепило розслідування Української правди Батальйон Монако? Та воно взагалі мене не зачепило. Я вважаю, що це жовта преса. Так можете і сказати. Чому? Тому що людина виходить із машини в шортах і з телефоном йде від казино в інший бік, а кажуть, що її постійно бачать у казино. Я в казино Монако не був 4 роки.

Я ніколи ні від кого не приховував, що багато часу проводжу в Монако. Ніколи не приховував це й у мирний час. Брати зброю в руки в такому віці - це, мабуть, пізно. Можу бути корисним в іншому - за допомогою ЗСУ, тероборони, переселенців, нарешті зробити все можливе, щоб урятувати інфраструктуру клубу та її кадри. І я впевнено можу сказати, що мені це вдалося.

Мені є що розповісти, що я роблю під час війни. Якби я сидів у цьому кабінеті і водночас виявляв свій патріотизм, бігаючи, як деякі наші чиновники, у бронежилеті, касці та з рушницею біля танка, то, можливо, мені не вдалося б зберегти бренд футбольного клубу Динамо.

До речі, про казино. Навіщо мені заходити до казино в Монако, коли на кожному розі сьогодні є казино у Києві? Найцікавіше, я ж ніколи не приховував, даючи інтерв'ю провідним журналістам, таким як Гордон та іншим, що найгучніші трансфери з купівлі та продажу футболістів я завжди робив у цьому маленькому князівстві. Це зручно логістично - туди до тебе приїжджають. Більше того, цього року, якщо підсумовувати все, то в Монако я був, може, 20 днів.

Я в Польщі, я в Німеччині, я в Туреччині, я в Англії, я в Румунії, я в Португалії, я в Австрії. І це не повний перелік того, де я був разом із командою. Нас спочатку звинуватили, що ми вивозили якісь гроші – ми надали всі офіційні документи з угорської митниці, що ні я, ні мій брат, ні пасажири у двох машинах нічого не декларували, бо декларувати не було чого. А в "Українській правді" знову звучить – ми дали довідки, що ми з братом не декларували, а водночас не надали інформації, що не декларували решта пасажирів. Це звинувачення є брехнею. Якщо потрібно, я розпоряджуся, щоб вам надали всі документи.

Чи не смішно це? Совість має бути!

Звинуватили, що ми, наприклад, вивезли племінника. Вони навіть не розуміють, про що йдеться! У хлопця 82% ураження легень – півтора місяці після ковіда пролежав в Інституті серця та поїхав на лікування. Який із нього боєць? Хочете – подайте журналістський запит до лікарні, це легко перевірити.

Ми зібралися про футбол здебільшого поговорити. Не хочу виправдовуватися і приділяти увагу людям, які із замкової щілини щось підглядають. Але гарантую вам, що краще б він узяв відрядження і поїхав на фронт зняти сюжет. Тому що такі батальйони у нас сьогодні знаходяться у кожному місті – у Варшаві, у Будапешті, у Відні. То, може, про це потрібно писати? Чи там імена менш відомих людей?" - зазначив Суркіс.