Манчестер Юнайтед оголосив про домовленості по трансферу Антоні

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Юнайтед має домовленість з Аяксом щодо трансферу вінгера Антоні.
Про це повідомляє пресслужба манкуніанців.
Зараз сторони працюють над останніми деталями угоди. 22-річний бразилець повинен пройти медогляд та отримати робочу візу.
МЮ заплатить за футболіста 100 мільйонів євро з урахуванням бонусів за схемою 95+5.
An agreement has been reached for the transfer of @Antony00 🤝🔴#MUFC— Manchester United (@ManUtd) August 30, 2022
Раніше Манчестер Юнайтед узгодив трансфер голкіпера Ньюкасла.