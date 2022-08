Манчестер Юнайтед оголосив про домовленості по трансферу Антоні

Манчестер Юнайтед має домовленість з Аяксом щодо трансферу вінгера Антоні.

Про це повідомляє пресслужба манкуніанців.

Зараз сторони працюють над останніми деталями угоди. 22-річний бразилець повинен пройти медогляд та отримати робочу візу.

МЮ заплатить за футболіста 100 мільйонів євро з урахуванням бонусів за схемою 95+5.

