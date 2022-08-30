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Манчестер Юнайтед оголосив про домовленості по трансферу Антоні

Сьогодні 16:17 201 0
МЮ заплатить 100 млн євро за бразильського вінгера
Манчестер Юнайтед оголосив про домовленості по трансферу Антоні
#Антоні, #Аякс, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед має домовленість з Аяксом щодо трансферу вінгера Антоні.

Про це повідомляє пресслужба манкуніанців.

Зараз сторони працюють над останніми деталями угоди. 22-річний бразилець повинен пройти медогляд та отримати робочу візу.

МЮ заплатить за футболіста 100 мільйонів євро з урахуванням бонусів за схемою 95+5.

Раніше Манчестер Юнайтед узгодив трансфер голкіпера Ньюкасла.

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