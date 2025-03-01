Реал запланував трансфер Саліба

Мадридський Реал планує підсилити захисну ланку команди центрбеком Арсенала Вільямом Саліба.

Про це повідомляє Relevo.

Мадридський клуб планує підписати 23-річного французького оборонця на правах вільного агента влітку 2027 року, або ж домовитися з "канонірами" про нижчу ціну трансферу наступного року.

У Реалі розглядають Саліба, як заміну для захисників Антоніо Рюдігера та Давіда Алаби, адже їх контракти спливають саме у 2026 році. До того ж обоє страждають від травм, що може вплинути на їх гру у майбутньому.

Водночас у Лондоні вважають, що якщо 23-річний гравець піде, то стане найдорожчим захисником в історії. У поточному сезоні в його активі 35 матчів та 2 голи.

Раніше повідомлялося, що Реал цікавиться угорським лівим захисником англійського Борнмута Мілошом Керкезом.