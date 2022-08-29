Манчестер Юнайтед узгодив трансфер голкіпера Ньюкасла

Мартін Дубравка може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Ньюкасла Мартін Дубравка найближчим часом стане гравцем Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Клуби узгодили трансфер. Наразі обговорюються останні деталі, але умови контракту вже узгоджені. Футболіст перейде на правах оренди з опцією викупу за 5 млн фунтів. Раніше Ньюкасл наполягав на повноцінному трансфері.

Дубравка грає за "сорок" з січня 2018 року, за цей час відіграв 130 матчів.

Раніше Челсі та Манчестер Юнайтед відмовилися від трансферу Де Йонга.