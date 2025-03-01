Півзахисник Манчестер Сіті відновив індивідуальні тренування після розриву зв'язок

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі відновив індивідуальні тренування після важкої травми зв'язок коліна.

Про це повідомляє пресслужба "містян".

Футболіст розпочав роботу із м'ячем вже на траві. Втім, хавбек ще не готовий до командних занять.

On the road to recovery 💪 pic.twitter.com/WovR8p6417 — Manchester City (@ManCity) February 28, 2025

Нагадаємо, Родрі отримав ушкодження в матчі 5 туру АПЛ проти Арсеналу (2:2), що відбувся 22 вересня. У поточному сезоні він відіграв лише три поєдинки.

Повернення футболіста на поле очікується не раніше кінця квітня.

Зазначимо, що сьогодні Сіті зіграє матч Кубка Англії проти Плімута. Своїми очікуваннями від зустрічі з командою Таловєрова поділився наставник "містян" Жузеп Гвардіола.