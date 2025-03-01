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Півзахисник Манчестер Сіті відновив індивідуальні тренування після розриву зв'язок

Володимир Максименко — 1 березня 2025, 11:01
Півзахисник Манчестер Сіті відновив індивідуальні тренування після розриву зв'язок
Родрі
Фото ВВС

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі відновив індивідуальні тренування після важкої травми зв'язок коліна.

Про це повідомляє пресслужба "містян".

Футболіст розпочав роботу із м'ячем вже на траві. Втім, хавбек ще не готовий до командних занять.

Нагадаємо, Родрі отримав ушкодження в матчі 5 туру АПЛ проти Арсеналу (2:2), що відбувся 22 вересня. У поточному сезоні він відіграв лише три поєдинки.

Повернення футболіста на поле очікується не раніше кінця квітня.

Зазначимо, що сьогодні Сіті зіграє матч Кубка Англії проти Плімута. Своїми очікуваннями від зустрічі з командою Таловєрова поділився наставник "містян" Жузеп Гвардіола.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Сіті Родрі

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