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Конфлікт вичерпано: Гарначо оплатить вечерю для гравців Манчестер Юнайтед

Володимир Максименко — 1 березня 2025, 11:45
Конфлікт вичерпано: Гарначо оплатить вечерю для гравців Манчестер Юнайтед
Getty Images

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував можливий конфлікт з Алехандро Гарначо на тлі реакції футболіста на свою заміну.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Він сам зайшов до мене в офіс. Ми дещо поспілкувались щодо ситуації, яка сталась на матчі з Іпсвічем. Тоді було дуже холодного та волого, йому потрібно було перевдягнутись.

Це не є проблемою. Він оплатить вечерю для всієї команди. Проблеми не було, але в такому клубі, як Манчестер Юнайтед, все сприймається дуже гостро", – розповів Аморім.

Нагадаємо, португальський наставник замінив аргентинця за ходом матчу з Іпсвічем, після чого гравець вирішив одразу піти у роздягальню, а не дивитись матч на лаві для запасних з партнерами по команді.

У сезоні-2024/25 Гарначо зіграв 40 матчів у всіх турнірах, в яких забив вісім голів та віддав шість результативних передач.

Раніше Рубен Аморім поговорив про тиск на нього, який, як він думає, не зрозумілий футболістам його команди.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо

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