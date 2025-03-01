Конфлікт вичерпано: Гарначо оплатить вечерю для гравців Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував можливий конфлікт з Алехандро Гарначо на тлі реакції футболіста на свою заміну.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Він сам зайшов до мене в офіс. Ми дещо поспілкувались щодо ситуації, яка сталась на матчі з Іпсвічем. Тоді було дуже холодного та волого, йому потрібно було перевдягнутись.

Це не є проблемою. Він оплатить вечерю для всієї команди. Проблеми не було, але в такому клубі, як Манчестер Юнайтед, все сприймається дуже гостро", – розповів Аморім.

Нагадаємо, португальський наставник замінив аргентинця за ходом матчу з Іпсвічем, після чого гравець вирішив одразу піти у роздягальню, а не дивитись матч на лаві для запасних з партнерами по команді.

У сезоні-2024/25 Гарначо зіграв 40 матчів у всіх турнірах, в яких забив вісім голів та віддав шість результативних передач.

Раніше Рубен Аморім поговорив про тиск на нього, який, як він думає, не зрозумілий футболістам його команди.