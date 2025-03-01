Джойс скасував свій наступний бій

Британський боксер надважкої ваги Джо Джойса (16-3, 15 КО) відмовився від бою із 40-річним Патріком Корте (22-4-1, 18 КО).

Про це повідомляє Boxing Scene.

Їх поєдинок мав відбутися сьогодні, 1 березня, в андеркарді бою за титул чемпіона Європи Раяна Гарнера проти Сальвадора Хіменеса в Борнмуті.

Зазначимо, що вже 5 квітня у Джо запланований бій із Ділліаном Вайтом (31-3, 21 КО). Нещодавно боксери провели першу дуель поглядів.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Джо зазнав поразки від земляка Дерека Чісори одноголосним рішенням суддів. Загалом Джойс програв три з чотирьох своїх останніх поєдинків.