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Джойс скасував свій наступний бій

Олександр Булава — 1 березня 2025, 11:37
Джойс скасував свій наступний бій
Джо Джойс
Getty images

Британський боксер надважкої ваги Джо Джойса (16-3, 15 КО) відмовився від бою із 40-річним Патріком Корте (22-4-1, 18 КО).

Про це повідомляє Boxing Scene.

Їх поєдинок мав відбутися сьогодні, 1 березня, в андеркарді бою за титул чемпіона Європи Раяна Гарнера проти Сальвадора Хіменеса в Борнмуті.

Зазначимо, що вже 5 квітня у Джо запланований бій із Ділліаном Вайтом (31-3, 21 КО). Нещодавно боксери провели першу дуель поглядів.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Джо зазнав поразки від земляка Дерека Чісори одноголосним рішенням суддів. Загалом Джойс програв три з чотирьох своїх останніх поєдинків.

Джо Джойс

Джо Джойс

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