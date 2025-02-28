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Тренер збірної Бельгії підтвердив повернення Куртуа напередодні матчів з Україною

Володимир Максименко — 28 лютого 2025, 12:16
Тренер збірної Бельгії підтвердив повернення Куртуа напередодні матчів з Україною
Тібо Куртуа
ФК Реал

Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія підтвердив повернення Тібо Куртуа до складу команди.

Про це повідомляє BBC із посиланням на L`Equipe.

"Він повертається. Неймовірна новина для всієї Бельгії", – сказав наставник.

Зазначимо, Куртуа грав за збірну Бельгії ще у 2023 році та відмовився їхати на Євро-2024. Згодом стало відомо, що таке рішення гравець Реала зробив через розбіжності з Доменіко Тедеско.

Втім, німецький тренер був нещодавно звільнений зі своєї посади.

Збірна України зустрінеться із Бельгією в матчах плейоф за вихід до дивізіону А Ліги націй. Поєдинки відбудуться 20 та 23 березня.

Раніше стало відомо, чи зіграє Андрій Лунін у складі Реала в матчі-відповіді проти Реал Сосьєдада в межах Кубку Іспанії.

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