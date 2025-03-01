Він почав вживати алкоголь, – Брієдіс прокоментував моральний стан Джошуа

Колишній чемпіон світу з боксу Майріс Брієдіс заявив, що Ентоні Джошуа почав вживати алкоголь, хоча ніколи цього не робив.

Про це боксер заявив у своєму подкасті.

"Джошуа насправді зараз, по-моєму, зламаний, тому що мені здалося, трохи він... Я знаю, він узагалі ніколи не вживав алкоголь.

Зараз уже почав вживати алкоголь публічно. Похитувався. Наскільки я знаю зі свого досвіду в поліції, він був під якоюсь дією алкоголю, можливо, або чогось іншого, тому що погойдувався, кидав удари, коли треба було розмовляти в камеру", – розповів Брієдіс.

Нагадаємо, 21 вересня 2024 року Дюбуа переміг Джошуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.

Раніше Брієдіс прокоментував майбутнє Дениса Берінчика.