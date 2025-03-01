Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Дніпро прийме Черкаські Мавпи, Рівне зустрінеться з Харківськими Соколами у Фіналі чотирьох Кубку України

Олександр Булава — 1 березня 2025, 11:06
Дніпро прийме Черкаські Мавпи, Рівне зустрінеться з Харківськими Соколами у Фіналі чотирьох Кубку України
БК Дніпро

У суботу, 1 березня, відбудуться вирішальні матчі в Кубку України.

Поєдинки Фіналу чотирьох пройдуть в Дніпрі у ДК Шинник. Востаннє місто приймало Фінал чотирьох шість років тому (2019 рік). Тоді місцевий Дніпро у вирішальному матчі обіграв Динамо (Одеса) 74:69.

Нагадаємо, за результатами першого етапу в грудні до фінального раунду вийшли Дніпро, Харківські Соколи, Рівне-ОШВСМ та Черкаські Мавпи. Півфінальні пари були визначені шляхом сліпого жеребкування.

Розклад півфіналів Кубку України

13:00 Дніпро – Черкаські Мавпи

16:00 Харківські Соколи – Рівне-ОШВСМ

Фінальний матч відбудеться у неділю, 2 березня. Початок – о 14:00.

БК Дніпро Харківські Соколи БК Черкаські Мавпи БК Рівне Кубок України з баскетболу

Кубок України з баскетболу

Визначилися півфінальні пари Фіналу чотирьох Кубку України-2024/25
Фінал чотирьох Кубку України відбудеться у Дніпрі
Визначені символічна збірна та MVP першого етапу Кубку України
Поцілунок у губи, сенсації та овертайми: підсумки чвертьфіналів Кубку України з баскетболу
Дніпро, Харківські Соколи, Рівне та Черкаські Мавпи вийшли до Фіналу чотирьох Кубку України

Останні новини