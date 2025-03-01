Дніпро прийме Черкаські Мавпи, Рівне зустрінеться з Харківськими Соколами у Фіналі чотирьох Кубку України

У суботу, 1 березня, відбудуться вирішальні матчі в Кубку України.

Поєдинки Фіналу чотирьох пройдуть в Дніпрі у ДК Шинник. Востаннє місто приймало Фінал чотирьох шість років тому (2019 рік). Тоді місцевий Дніпро у вирішальному матчі обіграв Динамо (Одеса) 74:69.

Нагадаємо, за результатами першого етапу в грудні до фінального раунду вийшли Дніпро, Харківські Соколи, Рівне-ОШВСМ та Черкаські Мавпи. Півфінальні пари були визначені шляхом сліпого жеребкування.

Розклад півфіналів Кубку України

13:00 Дніпро – Черкаські Мавпи

16:00 Харківські Соколи – Рівне-ОШВСМ

Фінальний матч відбудеться у неділю, 2 березня. Початок – о 14:00.