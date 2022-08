Рома підписала контракт з італійським нападником Андреа Белотті.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Форвард уклав однорічний контракт до червня 2023 року.

Проте, також повідомляється про те, що клуб має можливість продовжити угоду з гравцем ще на два сезони. Це продовження ґрунтуватиметься на показниках успішності Белотті.

Андреа був підписаний безкоштовним агентом після того, як у страйкера закінчився контракт з Торіно. За свій попередній клуб Белотті настріляв рівно 100 голів у Серії А. В Ромі італієць гратиме під одинадцятим номером.

🖊️ 𝗡𝗘𝗪 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗜𝗡𝗚 | Andrea Belotti 👋



Welcome to the Giallorossi! 🐺

#ASRoma | @gallobelotti 🐓 pic.twitter.com/WWCLWMVWeP