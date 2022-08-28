Однорічний контракт із опцією продовження клубом ще на два роки

Джерело - Чемпіон.

Рома підписала контракт з італійським нападником Андреа Белотті.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Форвард уклав однорічний контракт до червня 2023 року.

Проте, також повідомляється про те, що клуб має можливість продовжити угоду з гравцем ще на два сезони. Це продовження ґрунтуватиметься на показниках успішності Белотті.

Андреа був підписаний безкоштовним агентом після того, як у страйкера закінчився контракт з Торіно. За свій попередній клуб Белотті настріляв рівно 100 голів у Серії А. В Ромі італієць гратиме під одинадцятим номером.

Нагадаємо Ювентус зіграв внічию з Ромою у 3 турі Серії А.