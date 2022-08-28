Джерело - Чемпіон.
Рома підписала контракт з італійським нападником Андреа Белотті.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Форвард уклав однорічний контракт до червня 2023 року.
Проте, також повідомляється про те, що клуб має можливість продовжити угоду з гравцем ще на два сезони. Це продовження ґрунтуватиметься на показниках успішності Белотті.
Андреа був підписаний безкоштовним агентом після того, як у страйкера закінчився контракт з Торіно. За свій попередній клуб Белотті настріляв рівно 100 голів у Серії А. В Ромі італієць гратиме під одинадцятим номером.
🖊️ 𝗡𝗘𝗪 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗜𝗡𝗚 | Andrea Belotti 👋— AS Roma English (@ASRomaEN) August 28, 2022
Welcome to the Giallorossi! 🐺
#ASRoma | @gallobelotti 🐓 pic.twitter.com/WWCLWMVWeP
Нагадаємо Ювентус зіграв внічию з Ромою у 3 турі Серії А.