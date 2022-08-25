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Лавриненко: Війна - це трагедія, а все інше можна виправити

Сьогодні 23:25 119 0
Тренер прокоментував поразку від Олександрії
Лавриненко: Війна - це трагедія, а все інше можна виправити
#Інгулець, #Сергій Лавриненко, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко з поразки від Олександрії (1:2) у перенесеному матчі 7-го туру УПЛ не робить трагедії.

Про це заявив фахівець.

"Програвати не тільки першу гру, а й узагалі програвати - неприємно. Проте я хочу привітати всіх із початком чемпіонату, а також подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо можливість почати та надалі грати в цьому сезоні. Українці - це сильна нація та сильний народ. Тим, що ми розпочали цей чемпіонат ми показуємо, що ми можемо в складних ситуаціях грати та робити свою роботу.

Стосовно гри, вона була доволі цікава. Було доволі багато гольових моментів. Суперники трохи краще їх реалізовували, тому саме вони сьогодні взяли три очки. Але в нас також було кілька хороших нагод, аби забити м’яч. Був дуже хороший момент, коли Запорожець влучив у стійку, або в Одарюка.

Але сталось так, як сталось - ми не змогли забити в своїх моментах, а суперник реалізував два своїх шанси. Хоча другий гол був таким собі: власне атака хороша, а завершення - влучив гравець, і влучив. Цуріков - дуже кваліфікований футболіст.

Але я не буду сварити своїх хлопців, бо вони намагались увесь час урятувати цю гру. Десь не вистачило. Але ми залишились задоволені їхнім прагненням до перемоги. Сподіваюсь, що в наступних іграх команда буде тільки прибавляти, показувати змістовну гру, і, найголовніше - результат.

Зараз потрібно проаналізувати не тільки момент із другим голом, а й усю гру загалом. Хлопці тривалий час не мали ігрової практики - ледь не рік без офіційних матчів, тому ця павза, пов’язана з війною, ще не відомо, як позначиться на всіх інших командах.

Ми всі зараз живемо у моменті, тому ніхто не знає, як воно буде завтра. Сьогодні трагедії ніякої не було. Війна - це трагедія, а все інше можна виправити", - сказав Лавриненко.

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