Вест Гем узгодив трансфер центрбека ПСЖ

Вест Гем підсилиться захисником збірної Німеччини

Вест Гем домовився з французьким ПСЖ про трансфер Тіло Керера.

Про це повдіомляє Sky Sports.

За 25-річного центрального захисника "молотобійці" заплатять 12 млн євро.

Керер уже прибув до Лондона, де незабаром пройде медогляд, після чого будуть узгоджені деталі особистого контракту. Вест Гем сподівається завершити угоду якнайшвидше, щоб німецький гравець був доступний до гри кваліфікації Ліги конференцій проти датського Віборга.

Нагадаємо, Ноттінгем здолав Вест Гем у 2 турі АПЛ.