Головне
Романчук - чемпіон Європи-2022
Сьогодні 20:21 478
Динамо - Бенфіка: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 22:15 4366
Маліновський зацікавив ТОП-клуб АПЛ
Сьогодні 21:56 115
Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу
Сьогодні 21:32 121128
Усик зустрівся з журналістами та провів бій з тінню
Сьогодні 20:52 251
Старікова виборола бронзу ЧЄ-2022
Сьогодні 19:00 238
FAVBET оновив ігрові платформи
Сьогодні 16:44 148
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати
Сьогодні 16:29 4526
Середа та Лискун завоювали срібло чемпіонату Європи
Сьогодні 15:57 419
Україна вперше виграла медальний залік чемпіонату Європи з артистичного плавання
Сьогодні 14:01 395
Прямі трансляції

Вест Гем узгодив трансфер центрбека ПСЖ

Сьогодні 20:58 171 0
Вест Гем підсилиться захисником збірної Німеччини
Вест Гем узгодив трансфер центрбека ПСЖ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Тіло Керер

Джерело - isport.ua.

Вест Гем домовився з французьким ПСЖ про трансфер Тіло Керера.

Про це повдіомляє Sky Sports.

За 25-річного центрального захисника "молотобійці" заплатять 12 млн євро.

Керер уже прибув до Лондона, де незабаром пройде медогляд, після чого будуть узгоджені деталі особистого контракту. Вест Гем сподівається завершити угоду якнайшвидше, щоб німецький гравець був доступний до гри кваліфікації Ліги конференцій проти датського Віборга.

Нагадаємо, Ноттінгем здолав Вест Гем у 2 турі АПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо - Бенфіка: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо - Бенфіка: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів 4366
Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція 11714
Дружина Усика: "Сашу набрали якісь люди і сказали, що знають, де я живу" - ВІДЕО Дружина Усика: "Сашу набрали якісь люди і сказали, що знають, де я живу" - ВІДЕО 5227
Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу 121128
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати 4526
Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа 10976
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 14044
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 26451
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 8705
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 119221
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 6377 7
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 12765