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Динамо до завершення матчів із Бенфікою не планує нікого продавати

Сьогодні 19:09 274 0
Клуб націлений на групу Ліги чемпіонів
Динамо до завершення матчів із Бенфікою не планує нікого продавати
#Бенфіка, #Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зараз зосереджено на матчах вирішальної стадії кваліфікації Ліги чемпіонів проти Бенфіки і нікого продавати не збирається.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

Якщо кияни вийдуть у групу Ліги чемпіонів, то, швидше за все, тоді взагалі ніхто не піде, щоб команда могла якнайкраще виступити в головному єврокубку.

У разі вильоту до групи Ліги Європи клуб може розглянути конкретні пропозиції.

Раніше повідомлялося, що Динамо зірвало створення єдиного телепулу УПЛ.

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