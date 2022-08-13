Динамо до завершення матчів із Бенфікою не планує нікого продавати

Клуб націлений на групу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зараз зосереджено на матчах вирішальної стадії кваліфікації Ліги чемпіонів проти Бенфіки і нікого продавати не збирається.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

Якщо кияни вийдуть у групу Ліги чемпіонів, то, швидше за все, тоді взагалі ніхто не піде, щоб команда могла якнайкраще виступити в головному єврокубку.

У разі вильоту до групи Ліги Європи клуб може розглянути конкретні пропозиції.

Раніше повідомлялося, що Динамо зірвало створення єдиного телепулу УПЛ.