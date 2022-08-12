Визначилися номінанти на приз найкращому тренеру сезону від УЄФА

Джерело - Чемпіон.
УЄФА визначила претендентів на приз найкращому тренеру сезону-2021/22.
Про це повідомляє пресслужба організації.
У список увійшли Карло Анчелотті (Реал), Юрген Клопп (Ліверпуль) та Жузеп Гвардіола (Манчестер Сіті).
Актуально: Визначилися номінанти на приз найкращому гравцю сезону від УЄФА
Під керівництвом Анчелотті мадридський клуб минулого сезону виграв Ла Лігу та Лігу чемпіонів.
Клопп з Ліверпулем виграв Кубок Англії та Кубок англійської ліги, а також вийшов у фінал Ліги чемпіонів.
Манчестер Сіті під керівництвом Гвардіоли переміг у чемпіонаті Англії.
⚽ Carlo Ancelotti, Pep Guardiola and Jürgen Klopp are the nominees for the UEFA Men’s Coach of the Year!— UEFA (@UEFA) August 12, 2022
Coaches are judged on their impact over the whole season in all competitions – both domestically and internationally – at club or national team level.
Full story: ⬇️
Читайте: Україна - 14 в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Ім'я переможця оголосять під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, яке відбудеться 25 серпня.