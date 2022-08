Визначилися номінанти на приз найкращому тренеру сезону від УЄФА

УЄФА визначила претендентів на приз найкращому тренеру сезону-2021/22.

Про це повідомляє пресслужба організації.

У список увійшли Карло Анчелотті (Реал), Юрген Клопп (Ліверпуль) та Жузеп Гвардіола (Манчестер Сіті).

Під керівництвом Анчелотті мадридський клуб минулого сезону виграв Ла Лігу та Лігу чемпіонів.

Клопп з Ліверпулем виграв Кубок Англії та Кубок англійської ліги, а також вийшов у фінал Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті під керівництвом Гвардіоли переміг у чемпіонаті Англії.

