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Визначилися номінанти на приз найкращому тренеру сезону від УЄФА

Сьогодні 17:52 182 0
Ім'я переможця оголосять під час жеребкування групового етапу
Визначилися номінанти на приз найкращому тренеру сезону від УЄФА
#Жузеп Гвардіола, #Юрген Клопп, #Ліверпуль, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #УЄФА, #Карло Анчелотті

Джерело - Чемпіон.

УЄФА визначила претендентів на приз найкращому тренеру сезону-2021/22.

Про це повідомляє пресслужба організації.

У список увійшли Карло Анчелотті (Реал), Юрген Клопп (Ліверпуль) та Жузеп Гвардіола (Манчестер Сіті).

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Під керівництвом Анчелотті мадридський клуб минулого сезону виграв Ла Лігу та Лігу чемпіонів.

Клопп з Ліверпулем виграв Кубок Англії та Кубок англійської ліги, а також вийшов у фінал Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті під керівництвом Гвардіоли переміг у чемпіонаті Англії.

  Читайте: Україна - 14 в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Ім'я переможця оголосять під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, яке відбудеться 25 серпня.

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