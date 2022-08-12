Головне
Збірна України з артистичного плавання здобула золото чемпіонату Європи
Вчора 16:54 1149
Романчук з першого місця вийшов у фінал чемпіонату Європи-2022
Сьогодні 12:25 203
Медальні надії у велотреку: розклад виступу українців на ЧЄ з літніх видів спорту 12 серпня
Сьогодні 09:43 469
Партизан не переграв кіпріотський клуб: результати матчів кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні 00:26 1168
Гол Кочергіна приніс перемогу Ракуву над Спартаком: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 23:53 1399
Зоря зазнала розгромної поразки у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 22:23 2871
Favbet передав ЗСУ позашляховик, дрони і спецзасоби
Вчора 18:30 500
Циганков відмовився переходити в Аталанту
Вчора 18:25 3419
Усик назвав найбільше досягнення у своїй кар’єрі
Вчора 17:39 637
Конопля: Академія Шахтаря завжди давала прикурити академії Динамо
Вчора 17:09 763 1
Прямі трансляції

Україна - 14 в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Сьогодні 11:38 788 0
Після чергового єврокубкового тижня Україна посідає 14-е місце у таблиці коефіцієнтів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).
Україна - 14 в таблиці коефіцієнтів УЄФА
#Динамо Київ, #Зоря, #УЄФА

Джерело - Чемпіон.

За підсумками третього раунду єврокубків визначилися усі учасники плей-оф - Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Ліги Конференцій.

Україна у третьому раунді кваліфікації була представлена двома клубами: Динамо (Ліга чемпіонів) та Зорею (Ліга Конференцій). Проте до плей-оф раунду вдалося пройти лише киянам.

За підсумками матчів Динамо та Зорі у єврокубках Україна отримала ще 0.2 бали у таблиці коефіцієнтів. І скоротила відстань від Норвегії на 0.075 балів, однак продовжує перебувати на 14-му місці.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА:

1. Англія - 88.855 (7/7)
2. Іспанія - 78.712 (7/7)
3. Німеччина - 67.856 (8/8)
4. Італія - 61.854 (7/7)
5. Франція - 49.997 (6/6)
6. Нідерланди - 48.500 (5/5)
7. Португалія - 46.049 (5/6)
8. Шотландія - 34.100 (3/5)
9. Австрія - 30.700 (5/5)
10. Бельгія - 30.100 (5/5)
11. Сербія - 28.375 (2/4)
12. росія - 26.215 (0/0)
13. Норвегія - 26.000 (3/4)
14. Україна - 25.700 (3/5)
15. Швейцарія - 25.525 (3/4)
Коментарі ()
Популярне зараз
Україна втрималася на своєму місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, але нам наступають на п'яти Україна втрималася на своєму місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, але нам наступають на п'яти 10866 1
Донька президента федерації дзюдо заявила, що принципово не перейде на українську мову - ВІДЕО Донька президента федерації дзюдо заявила, що принципово не перейде на українську мову - ВІДЕО 35594 27
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 185044 3
Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа 10111
Названо суму, яку Ноттінгем Форест пропонує за Маліновського Названо суму, яку Ноттінгем Форест пропонує за Маліновського 4058
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 307953
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 49368 1
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 12295
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 90756 1
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 6301 7
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 26674 1
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 26367