Україна - 14 в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Джерело - Чемпіон.
За підсумками третього раунду єврокубків визначилися усі учасники плей-оф - Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Ліги Конференцій.
Україна у третьому раунді кваліфікації була представлена двома клубами: Динамо (Ліга чемпіонів) та Зорею (Ліга Конференцій). Проте до плей-оф раунду вдалося пройти лише киянам.
За підсумками матчів Динамо та Зорі у єврокубках Україна отримала ще 0.2 бали у таблиці коефіцієнтів. І скоротила відстань від Норвегії на 0.075 балів, однак продовжує перебувати на 14-му місці.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА:
1. Англія - 88.855 (7/7)
2. Іспанія - 78.712 (7/7)
3. Німеччина - 67.856 (8/8)
4. Італія - 61.854 (7/7)
5. Франція - 49.997 (6/6)
6. Нідерланди - 48.500 (5/5)
7. Португалія - 46.049 (5/6)
8. Шотландія - 34.100 (3/5)
9. Австрія - 30.700 (5/5)
10. Бельгія - 30.100 (5/5)
11. Сербія - 28.375 (2/4)
12. росія - 26.215 (0/0)
13. Норвегія - 26.000 (3/4)
14. Україна - 25.700 (3/5)
15. Швейцарія - 25.525 (3/4)