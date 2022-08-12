Україна - 14 в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Після чергового єврокубкового тижня Україна посідає 14-е місце у таблиці коефіцієнтів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Джерело - Чемпіон.

За підсумками третього раунду єврокубків визначилися усі учасники плей-оф - Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Ліги Конференцій.

Україна у третьому раунді кваліфікації була представлена двома клубами: Динамо (Ліга чемпіонів) та Зорею (Ліга Конференцій). Проте до плей-оф раунду вдалося пройти лише киянам.

За підсумками матчів Динамо та Зорі у єврокубках Україна отримала ще 0.2 бали у таблиці коефіцієнтів. І скоротила відстань від Норвегії на 0.075 балів, однак продовжує перебувати на 14-му місці.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА:

1. Англія - 88.855 (7/7)

2. Іспанія - 78.712 (7/7)

3. Німеччина - 67.856 (8/8)

4. Італія - 61.854 (7/7)

5. Франція - 49.997 (6/6)

6. Нідерланди - 48.500 (5/5)

7. Португалія - 46.049 (5/6)

8. Шотландія - 34.100 (3/5)

9. Австрія - 30.700 (5/5)

10. Бельгія - 30.100 (5/5)

11. Сербія - 28.375 (2/4)

12. росія - 26.215 (0/0)

13. Норвегія - 26.000 (3/4)

14. Україна - 25.700 (3/5)

15. Швейцарія - 25.525 (3/4)