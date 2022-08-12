Шевчук: Потрібно домовитись та об’єднатись заради єдиного телепулу УПЛ

Команди УПЛ повинні домовитися про єдиний телепул.

Про це розповів спортивний директор Вереса В’ячеслав Шевчук.

"Думаю, домовляться. У цей час потрібно домовитись та об’єднатись для того, щоб був єдиний пул.

Якщо його не буде, то я не маю уявлення, як кожна команда транслюватиме свої матчі сама, як може. Наприклад, я не розумію, як ми у "Вересі" транслюватимемо: одна камера, декілька телефонів з-за воріт - напевно, так буде. 1,5-2 камери буде.

Зрозуміло, що у Динамо, Шахтаря та Руха є багато власних професійних камер, щоб робити чудову картинку не гіршу, ніж Setanta. У нас буде як УТ-1, коли ще Щербачов коментував. Навіть не можу уявити, на років 15 вниз впадемо", - сказав Шевчук.